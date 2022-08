Je ne sais pas vous, mais moi, cette semaine consacrée au ''Good'' dans Rock’n'Roll Attitude me monte un peu à la tête…

J’entends du ''Good'' partout, je goûte du ''Good'' tout le temps, je respire, je vis, je chante ''Good'' ! "It’s Good enough for you good enough for me" oui bon, peut être qu’en effet c’est assez et qu’il va falloir que je me calme un peu, bon voyons ce que nous avons au programme pour la suite : Ray Charles, Shirley and Lee, The Animals, The Cars et Led Zeppelin.