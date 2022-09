"Une dent qui fait mal, on l’enlève, une grossesse douloureuse, on l’enlève" : immersion dans un planning familial qui pratique l’avortement

Au milieu d’une pièce à haut plafond trône une table gynécologique. Autour, quelques meubles anciens rendent le lieu presque chaleureux : c’est ici que se déroulent les interventions. Nathalie Carlier, médecin généraliste, se prépare pour l’intervention. "Faire un avortement, c’est voir une femme qui a une grossesse pas désirée et donc qui a un problème et on lui trouve une solution qui est de mettre fin à la grossesse." explique le docteur Carlier. " Je comprends que certaines personnes soient tout à fait contre l’avortement, pour certaines l’embryon c’est une vie à part entière, pour moi ce n’est pas vraiment ça. Ce sont des cellules vivantes mais qui n’ont aucune chance de survie en dehors de l’utérus de la femme. Ce sont des cellules qui appartiennent à la femme donc c’est à elle seule de décider ce qu’elle veut en faire. Une dent qui fait mal on l’enlève, une grossesse douloureuse, on l’enlève."

Il y a toujours des courants et des pensées rétrogrades qui peuvent nous atteindre.

Dans ce centre, les équipes sont évidement sensible à l’actualité aux Etats-Unis. Là-bas, près de la moitié des états envisagent ou ont déjà mis fin aux droits à l’avortement. "Il y a quand même dans ce travail une forme de militance qu’on garde toujours à l’esprit" souligne Cécile Olin, directrice du centre Louise Michel "Il y a toujours des courants et des pensées rétrogrades qui peuvent nous atteindre. Je pense que l’IVG c’est un droit conquis. On l’a vu aux USA, ça a été relativement vite et donc on est jamais à l’abri, ça peut nous pendre au nez si on n’est pas vigilants et vigilantes."

Ici, les équipes n’ont pas fini de se battre. Le docteur Carlier et ses consœurs souhaitent notamment que le délai pour avorter passe de 14 à 18 semaines, comme c’est le cas au Pays-bas.