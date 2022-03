Une dent à l’intérieur de l’œil pour retrouver la vue ?

Imaginez avoir une dent implantée dans votre joue, puis dans votre œil… L’expérience peut sembler insolite et douloureuse mais elle permet en fait à des personnes aveugles de retrouver la vue. C’est ce que l’on appelle l’ostéo-odonto-kératoprothèse. Derrière ce terme mystérieux se cache une intervention quasi miraculeuse et très complexe. On vous explique tout !