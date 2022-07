Une démo inédite pour Blondie

Blondie a partagé une démo inédite de " Go Through It ", anciennement connue sous le nom de " I Love You Honey, Give Me A Beer ".

Dans cette démo, qui apparaîtra dans le futur box Against the Odds : 1974 – 1982, Debbie Harry chante d’autres paroles que celles qu’on pouvait entendre sur le cinquième album du groupe, Autoamerican (1980).

" Go Through It " contient aussi des trompettes mariachi, contrairement à la démo, et comme le remarque le Rolling Stone, " I Love You Honey… " avait sans doute été écrit pour apparaître sur la bande originale du film de 1980, Roadie.