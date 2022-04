Une démo de Paul McCartney en vente aux enchères

La cassette sera mise en vente avec un prix de départ fixé à 10.000£ via Omega Auctions à Liverpool le 26 avril.

Le responsable de la vente, Paul Fairweather, a expliqué : "C’est fascinant d’entendre McCartney sans accompagnement sur une chanson telle que celle-ci. Ça donne un bon aperçu de son incroyable talent d’écriture."

Par ailleurs, on apprend aussi que les paroles écrites à la main du titre "Maxwell’s Silver Hammer" des Beatles sont mises en vente aux enchères à partir de 425.000 dollars.

On peut voir qu’elles étaient presque finalisées lorsque Paul McCartney les avait écrites depuis Apple Corps mais il a barré quelques mots dans la seconde partie et ajouté des petites corrections.

Le Beatles ouvre aussi les portes de sa maison d’enfance pour aider les artistes qui n’ont pas encore de label à composer, jouer et trouver de l’inspiration.

Intitulé "Forthlin Sessions initiative", ce projet est géré par le frère de Paul McCartney, Mike et permettra aux musiciens d’écrire de la musique à l’endroit même où Paul et John Lennon ont composé des classiques tels que ‘I Saw Her Standing There’ (sur Please Please Me en 63) et ‘When I’m 64’ (de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en 67).