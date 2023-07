Une demi-douzaine d’éleveurs wallons produisent du bœuf Wagyu, avec succès ?

Ce sont les petits derniers à s’être lancés dans ce défi un peu fou : à La Bruyère, le collectif Rustiq vient d’envoyer son premier bœuf Wagyu à la découpe, non sans un certain enthousiasme. "C’est un aboutissement pour nous, depuis le temps qu’on prépare cela, on est content que ça se mette en place et on a hâte de voir la qualité", se réjouit Manu Tilmant, éleveur au sein de Rustiq, qui comporte un autre éleveur, trois vétérinaires et trois ingénieurs agronomes. Si vous n’en aviez jamais entendu parler, le bœuf Wagyu, c’est une race qui provient du Japon, considérée comme l’une des plus raffinées au monde.

Finalement, pour Manu Tilmant et ses associés, le résultat est plus que probant : les premiers morceaux de viande sont persillés à souhait, avec le gras à l’intérieur de la pièce, ce qui caractérise le Wagyu. Pour en arriver là, il a fallu se procurer des embryons, puis procéder à un élevage plus long que pour les races traditionnelles. Bref, tout un processus mais qui en vaut la peine, car il permet d’obtenir cette viande d’exception.

Premiers bilans

Du Wagyu belge, cela peut faire sourire. Pourtant, une demi-douzaine d’exploitations en Wallonie en élèvent actuellement. L’une des premières à l’avoir fait, c’est Anne Calay, à Tintigny, en province de Luxembourg. Depuis trois ans, elle commercialise sa viande sous la marque qu’elle a créée, Wagyu Bel. Et jusqu’à présent, cela fonctionne plutôt bien. "Pour les particuliers, on a une liste d’attente de deux à trois mois", précise-t-elle. "Je travaille aussi avec des restaurants, même si c’est plus difficile d’en faire des clients". Parmi les restaurants avec lesquels elle collabore, il y a notamment "Pré de chez vous", à Bouge. Un établissement classé au Gault et Millau, qui ne proposerait pas de bœuf Wagyu s’il n’émanait pas du circuit court. Une affaire qui roule en ce qui concerne Anne Calay donc, même si ce n’est pas non plus le cas pour tous les éleveurs. D’après nos informations, deux éleveurs belges ont tout de même arrêté d’élever du Wagyu ces dernières années.