Une demande en mariage surprise parfaitement orchestrée en plein concert symphonique

Alors que les deux tourtereaux étaient assis dans le public, un musicien de l’orchestre a pris la parole : "Tous ces musiciens derrière moi comprennent parfaitement l’intimité, le charisme, la valeur historique et l’importance culturelle et musicale de cette pièce […] Mais ce que nous ne savons pas, c’est… Ce que vous en pensez." Le musicien décide donc de donner la parole au spectacle assis au siège L3. Et comme le hasard fait bien les choses, celle qui était assise au siège L3 n’était autre que Kelly. Après lui avoir demandé ce qu’elle faisait dans la vie, le musicien déclare avec une autre question à lui poser : "Voulez-vous épouser Nikola". Assis à côté d’elle, le jeune homme s’était entre-temps agenouillé, lui présentant un petit écrin dans lequel était lovée une bague de fiançailles. Et c’est sous les applaudissements nourris de la salle que Kelly a dit "oui' !

Une demande en mariage orchestre d’une main – ou d’une baguette – de maître par Nikola et l’Orchestre Symphonique de Dallas.