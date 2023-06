Une demande en mariage insolite en plein milieu de la fosse pendant un concert de Death Metal

Voici quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours : une demande en mariage au milieu du "mosh pit" pendant un concert de death metal.

Lorsque le groupe danois Strychnos a informé ses fans qu'il avait été choisi pour jouer au prestigieux festival de métal Copenhell, il n'avait certainement pas prévu que son concert servirait de toile de fond à une demande en mariage aussi adorable que peu orthodoxe.

Heureusement pour nous, des métalleux présents ont filmé le moment, qui a ensuite été publié sur le compte Instagram officiel du festival.

Ce genre de geste public peut parfois mal tourner, et dans la vidéo, on voit clairement les spectateurs autour des jeunes amoureux attendre avec impatience et fébrilité la réponse de la demoiselle. Elle semblait choquée et incrédule, et a d'abord mis ses mains sur son visage avant de donner sa réponse à son petit ami à genoux.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir comment cela s'est passé :