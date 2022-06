Une demande en mariage à Disneyland ruinée par un employé : la vidéo virale

Un jeune couple d’Américains était à deux doigts de réaliser le rêve de beaucoup d’entre nous, se fiancer dans le célèbre parc de Disneyland Paris. Malheureusement, un employé est passé à ce moment-là et a ruiné leurs fiançailles.

Ce samedi 4 juin, un homme s’apprêtait à faire sa demande dans le parc d’attractions, le genou à terre, sur une plateforme avec en arrière-plan le château de la Belle au bois Dormant. Tout se passait bien jusqu’à ce qu’un employé s’empare de la bague et invite le couple à descendre de l’estrade. "C’est super, mais ici, ce sera encore mieux", leur a-t-il dit. La raison pour laquelle l’employé a interrompu cette demande était l’interdiction au public de monter sur ce podium. Toutefois, le couple assure qu’ils avaient demandé la permission à un autre salarié de Disneyland et que ce dernier avait répondu oui.

Une scène qui divise toute la toile, certains crient au scandale et déplorent un moment "gâché" alors que d’autres pensent que l’employé n’a fait "que son travail". Embarrassé par cette situation, le parc s’est excusé : "Nous regrettons la façon dont cela a été géré. Nous nous sommes excusés auprès du couple et avons proposé de nous rattraper" a annoncé le porte-parole de Disney. "Nous nous sommes excusés auprès du couple impliqué et avons proposé d’arranger les choses", a-t-il conclu.