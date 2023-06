Une demande à votre Commune ? La signature électronique va être simplifiée en Wallonie

Enfin, des délégations pourront être prévues pour les donations et les directeurs financiers disposeront d’un plus grand pouvoir d’initiative.

"Il s’agit des réformes nécessaires pour plus d’efficacité et d’efficience. Certains actes à poser étaient jusqu’à présent beaucoup trop lourds et empêchaient des pouvoirs locaux d’être proactifs. Je veux mettre en place des mécanismes plus pragmatiques et plus souples pour faire avancer les communes et simplifier leur gestion au quotidien", a commenté le ministre Collignon dans un communiqué.