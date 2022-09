Une délégation bruxelloise présente à l’Europride de Belgrade

Bien que les autorités serbes aient retiré samedi leur soutien à la Pride Parade, une délégation bruxelloise menée par le secrétaire d’État aux Relations étrangères Pascal Smet (One. brussels-Vooruit) accompagnée d’organisations LGBTQIA + bruxelloises (Forbidden Colours, Rainbow Friends, Cavaria) sera présente à Belgrade pour participer à d’autres activités dans le cadre de l’Europride. La semaine de l’Euro Pride se déroulera du 12 au 18 septembre inclus.

"Dans le contexte politique et social actuel, nous devons redoubler de vigilance face aux discours de haine et contrer ce poison en maintenant le dialogue et en portant avec force un message positif", indique Pascal Smet dans un communiqué. "Dans le respect des règles en vigueur localement, bien entendu. Avec beaucoup d’autres pionniers bruxellois des droits LGBTQIA +, j’estime que notre présence ce week-end est importante. La forte présence de Bruxelles, capitale de l’Europe, et le message que nous porterons avec d’autres participants à l’attention de la Serbie, candidate à l’adhésion à l’Union européenne, revêtent une grande importance symbolique."

Un stand bruxellois

Le secrétaire d'Etat annonce que la Région bruxelloise soutient également d’autres organisations locales sur le plan financier et pratique. A Belgrade, vendredi, il conclura la conférence pour les droits humains et rencontrera différentes organisations LGBTQIA +.

"Samedi, jour où devait normalement se tenir la Pride Parade, la Région bruxelloise assurera une présence avec son stand dans le Pride Park. La Région bruxelloise organise également un concert sur la scène principale, Pascal Smet y prononcera ensuite un discours devant la foule", indique son cabinet.

Pascal Smet avait déjà participé à une initiative visant à soutenir le mouvement LGBTQIA + en Hongrie et en Pologne. Le mardi 6 septembre, Pascal Smet avait également une réunion avec des représentants de la Pride de Budapest.