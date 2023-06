Une découverte majeure et porteuse d’espoir dans le traitement du cancer du poumon

C’est une avancée importante dans le traitement du cancer du poumon : selon les résultats d’un essai clinique de cinq ans, un nouveau traitement permet de réduire le risque de décès, en tout cas pour la forme de cancer du poumon la plus répandue, un cancer qui touche particulièrement les fumeurs.

Le tabac est d’ailleurs l’une des premières causes de cancer. Ce nouveau traitement est un vrai message d’espoir

pour tous les malades. "C’est la première fois que ce genre de médicament prouve la possibilité d’augmenter la survie des malades", confirme Pierre Coulie, le vice-président de la fondation contre le cancer. Si on prend ce médicament pendant trois ans, après la chirurgie, on se retrouve avec des patients dont la survie est augmentée d’un facteur de 10%. C’est-à-dire qu’au lieu d’avoir une survie à 75%, elle sera de 85%."

Ce médicament est-il une révolution dans la lutte contre le cancer ? Oui et non. Oui parce que 10% de survie en plus, ce n’est pas rien. La restriction est que ce traitement ne s’adresse qu’à 10 à 20% des cancers du poumon, et après un premier traitement chirurgical. "C’est une thérapie ciblée car elle s’adresse à une partie des patients qui ont un cancer, parce que le cancer a une mutation particulière et le médicament agit sur celle-là", précise Pierre Coulie.

L’avantage, c’est la limitation des effets secondaires et que ce traitement peut aussi se combiner avec d'autres traitements comme la chimiothérapie. "C'est l'un des progrès de ces thérapies ciblées qui sont une forme de médecine personnalisée et souvent moins toxiques que les traitements précédents."