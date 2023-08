Plus de 100 chercheurs à travers le monde sont parvenus à faire ce qu’aucun n’avait réussi à faire avant eux : séquencer un chromosome sexuel mâle (chromosome Y) dans son intégralité, une information publiée sur le site de Nature. Cette découverte majeure doit permettre de mieux cerner son rôle dans notre organisme. Le chromosome Y sert notamment à déterminer le sexe mâle chez les mammifères.

Pour bien comprendre le rôle du chromosome, il faut savoir qu’il forme avec les gènes le génome de notre corps humain, c’est-à-dire l’ensemble de l’information génétique de notre organisme : il donne les instructions à chacun des éléments dont nous sommes composés, c’est un peu notre "mode d’emploi".

Au début des années 2000 ont démarré les recherches sur le séquençage du binôme humain. Celles-ci devaient permettre de déchiffrer ces fameuses instructions contenues dans les gènes dont sont composés nos chromosomes. En 2001, un consortium était parvenu à séquencer le génome dans sa quasi-totalité, rappelle L’Obs. Mais en raison de certaines limites technologiques, entre 5 à 15% de la cartographie génétique humaine complète restait à décoder.

Plus de vingt ans plus tard, seul résistait encore aux chercheurs le chromosome Y. Ce n’est désormais plus le cas.