Une déco 100% récup pour votre "Garden Party"

Question classique quand on reçoit du monde : où va-t-on poser les victuailles ? La table sera prise par les invités, il faut donc en prévoir une deuxième. Et si on peut la ranger facilement, c’est encore mieux. Le plus simple, c’est d’utiliser des tréteaux en bois que vous peignez. Ensuite, on met un plateau mais pas n’importe lequel. On va utiliser une porte qu’on va peindre. Vous en trouverez facilement à donner ou à prix tout doux.

Deux caisses en bois et deux planches vous permettront d’improviser un banc. Des coussins adouciront l’assise des invités.