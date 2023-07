Une décennie de lutte contre le racisme pour le mouvement Black Lives Matter

La fondation du réseau mondial "Black Lives Matter" est une organisation active aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Son combat est plus large que celui contre les bavures policières. Sur son site internet, on peut lire que Black Lives Matter défend aussi la "vie des Noirs queer et trans, des handicapés, des sans-papiers, des personnes ayant un casier judiciaire, des femmes, de tous les Noirs, quel que soit leur sexe".