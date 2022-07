Une danseuse étoile de l’Opéra de Paris rejoint le jury de l’émission Danse avec les stars

Une danseuse étoile de l’Opéra de Paris rejoint le casting du jury de l’émission française qui a popularisé la discipline, Danse avec les stars, annonce le quotidien Le Parisien. La danseuse Marie-Agnès Gillot fera partie du jury de la nouvelle édition et siégera, entre autres, aux côtés d’une autre étoile de l’Opéra de Paris, François Alu, qui faisait déjà partie du jury l’année passée.

Depuis 2011, la chaîne de télévision TF1 donne envie à des milliers de téléspectateurs d’enfiler des chaussons de danse et de prendre des cours de rumba, de cha-cha-cha, de jive, de charleston ou encore de danse contemporaine avec son programme Danse avec les stars. Venu du Royaume-Uni, ce programme met en compétition des danseurs professionnels et leurs partenaires de quelques mois, qui ne sont autres que des stars du petit écran, de la chanson ou encore du cinéma.

Et dès la première saison de la version française du show télévisé, on retrouve parmi les membres du jury une danseuse ou un danseur issu du monde du ballet. Pour les deux premières saisons, TF1 fait appel à l’ancienne danseuse étoile franco-italienne Alessandra Martines, qui sera ensuite remplacée pour les 5 prochaines saisons par la danseuse étoile de l’Opéra national de Paris Marie-Claude Piétragalla. Enfin, pour les 9e et 10e éditions, c’était le danseur étoile Patrick Dupond qui occupait l’un des sièges des juges. Patrick Dupond qui est tragiquement décédé au mois de mars 2021, à la suite d’une maladie foudroyante. C’est le danseur français François Alu, qui était alors premier danseur de l’Opéra national de Paris – il a entre-temps été promu étoile du Ballet de l’Opéra de Paris -, qui a succédé à la légende française de la danse, au sein du jury de Danse avec les stars, lors de l’édition 2021.

Et cette année, Marie-Agnès Gillot, elle aussi danseuse étoile de l’Opéra de Paris et chorégraphe, viendra se joindre à François Alu et Chris Marquès au sein du jury de l’émission. Une arrivée qui enchante le directeur adjoint de TF1 Production, Frédéric Pedraza : "C’est une interprète et une danseuse formidable. Et c’est surtout une artiste très audacieuse et visionnaire. Elle a été l’une des premières à repousser les murs de l’Opéra de Paris, elle a chorégraphié du hip-hop, elle a créé son académie… Elle est extrêmement pédagogue, avec une personnalité attachante et différente de tout ce qu’on a vu jusqu’à présent. C’est un vrai coup de cœur."

La danseuse a fait ses adieux à la scène de l’Opéra de Paris en 2018, à l’âge de 42 ans, comme le veut la tradition, mais reste très active dans le monde du ballet.

Le quatrième membre du jury de cette prochaine édition est le chanteur Bilal Hassani, dont la participation l’année dernière avait été particulièrement remarquée et unanimement saluée.