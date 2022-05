Une D2 acff à 19 clubs : ça se précise

Le site sports de la RTBF vous en parlait déjà voici un mois. Une D2 à 19 clubs (!) avec les inévitables soucis de calendrier qui en découleront pour des Amateurs, cela se précise de plus en plus. Mardi soir, le CA de l’acff a protégé Verlaine et Gosselies d’une relégation par la bande.

Cela cogite pas mal en coulisses à l’ACFF en ce moment. Dernière info officielle sortie en conseil d’administration mardi soir, Verlaine, en D2 acff et Gosselies, en D3 acff sont officiellement maintenus dans leur série, et cela quel que soit le sort de l’Excelsior Mouscron dans les heures ou jours à venir.

"Il n’est pas normal de se sauver sportivement et puis d’être victime de la mauvaise gestion d’un club professionnel, indique David Delferière, président de l’acff. Je ne voudrais pas qu’un jour, par la faute d’une mauvaise gestion de soutiens étrangers aussi, Eupen, Charleroi, le Standard, Seraing ou l’Union n’aient pas leur licence pro au sein de l’élite et entraînent une moitié de classement de la D2 vers la D3 acff. Il y a des limites à tout."

Conséquence de tout cela, la D2 acff risque bel et bien, comme nous vous l’avons annoncé, voici un mois déjà d’être à 17 voire jusqu’à 19 clubs en 2022-2023. Avec les problèmes de calendrier qui vont avec. Si dans une D1A à 20 clubs, tous les clubs pros ont l’éclairage adéquat, il n’est pas obligatoire en D2 acff. "Avec quatre journées en plus, il faudra alors penser à recommencer plus tôt le championnat en août voire à faire disputer quelques matches le mercredi soir avant les jours plus sombres indique encore David Delferière. Pas impossible non plus que dans une série à 17 ou 19, on laisse transitoirement tomber le tour final pour la montée en D2 acff en mai 2023.

Le deuxième au général final serait alors le candidat tout désigné pour aller jouer les prolongations avec deux autres clubs de D2VV et le barragiste de Nat 1 pour la place à ce niveau.

On va sans doute devoir étudier cela rapidement car le prochain conseil supérieur de l’Union Belge (pouvoir législatif) a lieu le lundi 13 juin. Une situation semblable avait failli se produire avec Virton dans une D2 à 17 clubs, mais on sait depuis que le club gaumais avait été réintégré par la suite dans le monde pro à la suite d’une action en justice victorieuse. "

Cette fois, les seize clubs de D2 acff pourraient accueillir l’Excelsior Mouscron, dont on dit qu’il travaille pour éviter la faillite grâce à un investissement suisse, mais aussi deux équipes U23 (Seraing et Union ou Virton) si à ce niveau un accord entre le foot pro et amateur est ratifié la semaine prochaine.