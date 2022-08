Une Cynthia Bolingo historique se hisse en finale du 400 m, Camille Laus éliminée

Magnifique Cynthia Bolingo ! La Belge de 29 ans s’est qualifiée pour la finale du 400 mètres des championnats d’Europe d’athlétisme de Munich après avoir réalisé son meilleur chrono de la saison (50.83 secondes). C’est la première fois dans l’histoire des championnats d’Europe outdoor qu’on va retrouver une Belge en finale du 400 mètres. Camille Laus, l’autre Belge engagée, a vécu une course plus compliquée. Elle a signé le 24e chrono des… 24 engagés.

Remise de sa sérieuse blessure au genou droit survenue aux championnats de Belgique indoor le 26 février, Cynthia Bolingo était dispensée de premier tour grâce à son ranking européen (12e), La détentrice du record de Belgique (50.29), a couru en aveugle dans la troisième et dernière course, au couloir 8. Après avoir provoqué un faux-départ (-0,027), elle a joliment ponctué sa course derrière l'intouchable Néerlandaise Femke Bol (50.60). Elle a signé à cette occasion son meilleur chrono de la saison et le 4e temps de sa carrière. "Je suis vraiment satisfaite de ma course. Je n'ai pas l'habitude d'être au couloir 8. En plus, une guêpe m'a perturbé au départ (Ndlr : à propos de son faux-départ), c'est pour ça que j'ai bougé. Ce n'était pas évident de me reconcentrer mais je me suis dit que ça pouvait arriver. Je suis vraiment contente car le travail a payé", a déclaré Bolingo au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.

Auteure de son 3e chrono en carrière (51.91), lundi au premier tour où elle a couru à l'extérieur, Camille Laus a dû courir à l'intérieur (couloir 1) dans la deuxième demie. Elle n'a pu éviter la 8e et dernière place en 54.28.