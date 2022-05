Un ornithologue nous emmène en balade

INFOS PRATIQUES:

Le Mois de la Nature se déroule en mai et est ponctué de plus de 80 activités gratuites. Objectif : permettre aux Bruxellois de se ressourcer, de s’informer et de pouvoir agir pour la Nature et en faveur de la biodiversité.

Il y a notamment au programme pas mal d’ateliers participatifs.

https://environnement.brussels/