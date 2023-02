Une culture de stupéfiant découverte dans un hangar à Schaerbeek

La zone de police Bruxelles Nord a découvert, à la suite d’une perquisition menée le 25 janvier dernier, une culture de stupéfiant.

"Plus de 1000 pots vides destinés à la culture et plus de trois kilos de stupéfiants ont été retrouvés", indique la zone dans un communiqué. "Une plantation de cannabis a été découverte dans un hangar à l’arrière du bâtiment. Un total de 1008 pots vides destinés à la culture et 3,3 kilos de marijuana ont été retrouvés dans trois chambres de culture. Trois téléphones ont également été saisis."

Un suspect, présent sur les lieux lors de la perquisition, a été arrêté pour culture de stupéfiants ajoute la zone. "L’individu a été mis à disposition du parquet. Un juge d’instruction a été saisi qui a placé l’individu sous mandat d’arrêt."