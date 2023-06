Une crotte géante "lâchée" pour la bonne cause sur une célèbre plage australienne

Bondi Beach est LA plage incontournable de Sydney. Touristes et locaux y vont chaque jour pour se prélasser, faire du surf ou faire la fête. Depuis une semaine, une bizarrerie y a élu domicile : une crotte de 4m de haut. Non, ce n’est pas un animal gigantesque qui a déféqué sur la plage. Il s’agit d’une œuvre imaginée par l’organisation Special New Zealand et réalisée par la société néo-zélandaise, Better Packaging Co., à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin.

Fabriquée à partir de déchets et de filets de pêche, cette crotte représente la quantité de plastique déversée dans les océans toutes les 30 secondes et a pour but de sensibiliser la population à la pollution des océans. Ils souhaiteraient transporter cette œuvre sur d’autres plages dans le monde.