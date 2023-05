Une croissance un brin meilleure et une inflation moins forte en Belgique, selon les prévisions européennes

Les prévisions économiques de printemps de la Commission européenne pour cette année en Belgique sont un peu meilleures qu’il y a trois mois en termes de croissance et d’inflation, ressort-il lundi d’une conférence de presse du commissaire à l’Économie Paolo Gentiloni. Mais c’est moins vrai pour l’an prochain, tandis que le déficit public resterait, cette année comme en 2024, bien au-delà des 3%.

D’une prévision de croissance 2023 du produit intérieur brut (PIB) de 0,8% en février, la Belgique passe à 1,2% désormais. Quant à l’inflation, qui était envisagée à 4,3% il y a trois mois encore, elle l’est aujourd’hui à 3,4%.

Pour l’an prochain, les prévisions sont en deçà de celles d’il y a trois mois : de 1,6% de croissance prévue en 2024, la Belgique passerait à 1,4%. Et pour l’inflation, au lieu de baisser jusqu’à 2,7% comme envisagé cet hiver (venant de 10,3% en 2022), elle serait tout de même encore de 3,5% l’an prochain.

L’invasion russe de l’Ukraine et la hausse des prix de l’énergie l’an dernier avaient fait craindre la récession en zone euro, mais cette dernière n’est pas advenue. "L’économie européenne fait mieux que ce à quoi nous nous attendions l’automne dernier", a souligné Paolo Gentiloni. "Nous avons évité la récession cet hiver et sommes sur la voie d’une croissance modérée cette année et la suivante".

Les prix à la baisse de l’énergie et une certaine amélioration dans les chaînes d’approvisionnement permettent à la zone euro d’envisager une croissance de 1,1% cette année (pour 0,9% prévu cet hiver). Pour l’inflation, la moyenne de la zone euro serait encore de 5,8% cette année. Quant au déficit budgétaire, en moyenne de la zone euro, il descendrait à 3,2%. Il resterait donc, dans près de la moitié des pays partageant l’euro, au-dessus des 3%.