Une croissance au-delà des 2% pour le secteur de la construction en 2022, 2023 et 2024

Le secteur de la construction devrait connaître une croissance au-delà des 2% jusqu'en 2024, révèle une étude menée par la Confédération Construction et publiée jeudi. Ces bonnes performances, malgré l'augmentation des prix et la pénurie de main-d'œuvre, seront soutenues par les plans de relance européen et de reconstruction après les inondations en Wallonie de l'été dernier.

En 2022, la confédération mise sur une croissance de 2,6%, avant de s'effriter quelque peu en 2023 (2,3%) et en 2024 (2,2%). Cette croissance sera portée par les secteurs de la rénovation et du génie civil, tandis que les nouvelles constructions rencontreront quelques difficultés, selon l'étude de la Confédération Construction.

Reconstruire régions ravagées en Wallonie

La bonne santé du secteur est portée par les plans de relance, qui "prévoient des travaux de construction d'une valeur de 5,2 milliards pour la période 2021-2026", explique la confédération. Le secteur est également sur le pont pour reconstruire les régions ravagées en Wallonie par les inondations de la mi-juillet 2021, avec des travaux estimés à 2,6 milliards d'euros.

Cependant, "l'acquisition d'un nouveau logement ou d'un logement à rénover est rendue plus difficile par l'augmentation des prix et la hausse des taux d'intérêt", prévient la Confédération Construction.

Néanmoins, les prix élevés de l'énergie poussent à investir dans des sources alternatives, telles que des panneaux solaires, des pompes à chaleur ou une meilleure isolation, des travaux pour lesquels le secteur est à nouveau fortement sollicité.

Le besoin de rénovation des infrastructures publiques laisse enfin présager un carnet de commandes bien rempli à l'avenir pour le secteur.