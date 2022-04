Une crise de goutte : qu’est-ce que c’est ?

Plus on est loin du cœur, que ce soit dans les doigts ou dans les orteils, plus la température corporelle est un petit peu plus basse. Et là où la température est basse, la crise de goutte s’installe. C’est pour cette raison que les crises surviennent souvent très tôt le matin ou en fin de nuit, puisque c’est à ce moment-là que les températures sont plus basses et que le pied n’est pas entouré d’une chaussure ou d’une chaussette.