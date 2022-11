Une crèche d’Havré ferme temporairement sur ordre de l’ONE

La crèche "la clairière enchantée" à Havré ferme ses portes temporairement. La Dernière Heure explique que l’ONE a reçu plusieurs plaintes de parents. L’affaire débute en juillet 2021, un petit garçon de 4 ans aurait été laissé sans surveillance trop longtemps. C’est alors qu’il chute d’un arbre et se casse le bras.

Ses parents ont ensuite récolté plusieurs plaintes et témoignages accablants pour l’établissement.

Selon l’ONE, ces plaintes concernent plusieurs points : La sécurité physique des enfants en intérieur et en extérieur, la qualité de l’accueil, les effectifs insuffisants, la qualification du personnel et la rotation de celui-ci et une mauvaise communication de la crèche vers les enfants et les parents. L’ONE a exigé une remise en conformité de la crèche qui n’a pas encore donné de réponse.

Conséquence : une fermeture au moins jusqu’au 18 novembre en attendant une réaction de la direction de la crèche.

La Dernière Heure raconte que l’ONE accompagne les parents pour trouver de nouveaux lieux d’accueil pour les enfants.