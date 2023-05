Une cover officielle d'Iron Maiden par Ghost désormais disponible !

Le premier extrait était sorti pour Pâques : le groupe suédois avait alors opté pour " Jesus he Knows Me " de Genesis.

C’est la troisième fois que le groupe propose des covers : en 2013 sortait If You Have Ghosts et Popestar voyait le jour en 2015. Ils ont déjà retravaillé "Here Comes The Sun " des Beatles, " I'm A Marionette " d'Abba, " Waiting For The Night " de Depeche Mode et " Enter Sandman " de Metallica.

Dès demain, nous pourrons profiter des versions revisitées de "Hanging Around" des Stranglers, du titre inoubliable de Tina Turner extrait de la BO de Mad Max "We Don’t Need Another Hero", de "See No Evil" de Television, et des deux singles déjà dévoilés, "Phantom Of The Opera" d’Iron Maiden et "Jesus He Knows Me" de Genesis.

En avril dernier, Tobias Forge, le leader du groupe, a déclaré au NME que ce projet pourrait "donner un aperçu de la direction que je veux prendre avec le groupe".

Il a ajouté : "Cela ne veut pas dire que tout d'un coup nous allons sonner comme Television ! Cela signifie simplement qu'il y a des choses pratiques qui m'ont inspiré pour enregistrer cet EP d'une manière légèrement différente de ce que j'ai fait jusqu’ici".

Bien que les titres choisis sur cet EP puissent sembler quelque peu "datés", le chanteur explique que le retour à l'époque médiévale en Occident est à l'origine de ses choix créatifs.

"Tous ces trucs semblaient datés il y a quelques années", explique-t-il. "Alors qu'aujourd'hui, tout ce que nous chantons dans cette chanson, tout ce dont parle cette chanson est en fait dans la lignée de ce que j'écris dans mes propres textes. "

"Ce que j'écris, c'est un commentaire tout à fait contemporain sur un mouvement du monde occidental libre qui veut un retour à la Terre plate ! Ce mouvement veut faire régresser le monde et revenir à l'époque médiévale. Je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est juste de la stupidité !".