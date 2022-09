Une couverture de magazine pour normaliser l’allaitement en public

L’association CoFam, la marque de vêtements d’allaitement FRIDA Etc, le média parental Magicmaman et le collectif " Les Allaitantes des bancs publics " se sont associés pour créer le projet " The uncover ". Une sur-couverture de magazine en trompe-l’œil qui transforme les lecteurs en personne allaitante.

" Il arrive encore trop souvent que des femmes qui allaitent dans l’espace public subissent des regards réprobateurs, des remarques déplacées ou pire, des violences verbales ou physiques et des injonctions à stopper ou à " faire ça ailleurs " peut-on lire dans un communiqué.

Il s’agit d’un shooting photo publié en couverture de magazine qui invite à la normalisation de l’allaitement dans l’espace public. Comme les magazines sont généralement consultés un peu partout que ça soit sur une terrasse, dans les transports ou sur un banc, les couvertures pourront sensibiliser un maximum le public.

La photographe Andreia Bresciani et la directrice artistique Charlyne Urbaniak ont réalisé 6 couvertures représentent 6 mamans et leurs bébés. Le magazine est distribué gratuitement à Paris, Rouen, Strasbourg, Reims, Aix-en-Provence, Lyon et Marseille nous apprend Creapills.

Une pétition en France a été lancée pour demander " au Gouvernement et aux élus de la République à faire de l’allaitement dans l’espace public un droit et à le protéger ".