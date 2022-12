Une course géante de Pères Noël à travers Anderlecht pour l’équipe du Belfius Viva for Life Tour !

Après le défi lumineux de Bernissart, le défi gourmand d’Andenne et le défi piquant de Braine-le-Château, l’équipe du Belfius Viva for Life Tour fait cette fois-ci escale à Anderlecht pour un défi… sportif !

Fanny Jandrain continue son tour de Wallonie-Bruxelles à bord de son motorhome aux couleurs de Viva for Life. Et pour cette quatrième journée, c’est le bourgmestre d’Anderlecht qui a lancé un challenge à Fanny : organiser une course géante de Pères Noël de deux kilomètres à travers les rues de la commune.

Après avoir balisé le parcours, rencontré les enfants de troisième maternelle qui ont récolté 660€ ainsi que les étudiants du cours de promotion sociale Erasme qui ont rapporté 6100€ supplémentaires à la cagnotte de l’opération ; Fanny est allée voir Guillaume Gillet, entraîneur au Royal Sporting Club Anderlecht, pour s’entraîner avant la grande course de ce soir : "C’est pas mal, c’est presque aussi vite qu’Usain Bolt !" l’encourage-t-il. Il en profite également pour lui remettre un chèque de 5095€ récoltés par le club.

Après l’effort, le réconfort… Fanny rend alors visite aux doyens d’Anderlecht pour partager un repas avec eux. Mais déjà, il est à nouveau temps de se remettre en selle ! Les coureurs sont en place, la course va pouvoir commencer.

Alors, a-t-elle réussi ?