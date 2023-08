Une course de chevaux en plein cœur de Saint-Josse suscite la polémique

Avez-vous prévu de venir à Bruxelles le samedi 16 septembre ? Si oui, vous risquez bien d’être surpris. Le bourgmestre de Saint Josse, Emir Kir, a annoncé sur les réseaux sociaux que sa Commune allait accueillir une course hippique. Non vous ne rêvez pas. Une course hippique de trot attelé à 2 pas du centre-ville. Autant dire que cela a rapidement fait réagir…

Un petit mot d’abord sur l’événement en lui-même. Le champ de course se situerait sur la rue Willems et l’arrivée se ferait sur la place Saint Josse.

La zone de départ (35m de long et 6,5m de large) devrait être composée d’une couche de sable de 5cm d’épaisseur. La piste de course (220m de long et 6,5m de large) serait constituée de deux bandes de sables de 85 cm avec une épaisseur de 4cm. Tandis que la zone d’arrivée (75m de long et 6,5m de large) serait agencée avec une couche montant de 5cm à 10cm d’épaisseur afin de favoriser la décélération des chevaux.

Au niveau purement sportif, il s’agira de sprints où les chevaux tracteront des petites charrettes dans lesquelles les jockeys seront installés. Le galop est interdit en trot attelé. Aucun carrousel n’est prévu afin de respecter la législation bruxelloise en vigueur.