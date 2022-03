Une course contre la montre démarre à l’île d’Yvoir pour parvenir à ouvrir dès le 1er mai

Ajoutez toute l’installation électrique à vérifier, des barrières qui délimitent la partie touristique de la zone Natura 2000 et des parties de la pataugeoire ou encore des travaux de rafraîchissement dans la brasserie et vous obtenez un défi à au moins 120.000 euros avec l’optique d’ouvrir dès le premier mai : "C’est d’autant plus complexe que les récents travaux ont été réalisés lors de périodes de chômage de la Meuse et donc nous pouvions utiliser des machines lourdes. Ici, l’entrepreneur va devoir travailler de façon plus légère avec l’installation d’une barge flottante pour faciliter le travail".

Plus de 15.000 personnes fréquentent le site chaque année, la commune ne veut donc pas envisager de s’en passer pendant l’été. Par contre, le ponton ne sera réaménagé qu’en septembre. La Meuse sera à nouveau en chômage et les débris toujours bien présents au fond du chenal pourront être enlevés pour que les bateaux puissent passer et accoster en toute sécurité.