Les agences spatiales craignent une congestion de notre proche banlieue et un risque accru de crises diplomatiques. La banlieue de la Terre devient un nouveau territoire de confrontation. Faut-il décréter un moratoire sur les constellations de satellites ? Peut-on faire machine arrière ? La NASA met en garde contre le risque de détection tardive d’un astéroïde qui viendrait percuter la Terre et les astronomes craignent que les étoiles soient de plus en plus difficiles à voir. Un nouveau chapitre de la conquête spatiale est en train de s’écrire, dont les répercussions terrestres sont d’une ampleur inédite.

