Une course à l’espace entre Américains et Soviétiques

Près de six cent millions de Terriens ont les yeux rivés sur leur poste de télévision : Neil Armstrong est sur le point de réaliser l’un des plus vieux rêves de l’Humanité́. La plus grande aventure humaine du XXe siècle vient de trouver son accomplissement, après plus de vingt ans de lutte acharnée entre Américains et Soviétiques. Point culminant de la Guerre Froide, la conquête de la Lune fut un véritable feuilleton, passionnant, épique, et riche en rebondissements. Pas seulement une compétition scientifique entre l’Est et l’Ouest, mais aussi une fabuleuse épopée où se mêlèrent histoire politique, exploits technologiques, actes de bravoure et drames personnels. À l’occasion des 50 ans du premier pas de l’homme sur la Lune, ce film tout en archives raconte les grands moments de l’aventure spatiale, depuis le lancement du premier Spoutnik soviétique en 1957, jusqu’au triomphe américain d’Apollo 11 en 1969.