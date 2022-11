Une Coupe du monde salvatrice pour l'HoReCa ?

Avec cet événement, Medhi Mrakha, patron du Flannagan's Pub, espère faire entre 4 et 6 fois plus de recettes qu'un jour normal en semaine.

Mais à une heure du match, l'ambiance est plutôt calme. Le bar n'est pas rempli, à peine une dizaine de personnes boivent un verre. "Normalement, on entend déjà des klaxons, on voit des gens dans la rue, on voit des drapeaux", constate Medhi Mrakha.

Une supportrice, présente dans le même bar lors de la Coupe du monde en 2018, s'attendait aussi à voir plus de monde. Pour elle, cette Coupe du monde n'est pas comparable à la précédente. "Évidemment, ici, c'est le premier match des Diables Rouges, mais c'est clair qu'il y a une énorme différence. On est privé des écrans géants et c'est l'hiver."

Plus tard dans la soirée, la victoire des Diables Rouges a attiré quelques clients supplémentaires, mais c'est loin d'être suffisant pour le patron. "En ce qui concerne l'affluence, normalement, j'ai mes deux salles qui sont remplies et la terrasse. Ici, la terrasse rien, et il n'y avait qu'une salle de remplie, donc j'avais plus ou moins 60 personnes. Ce qui est quand même beaucoup moins que les autres années."

Pour Medhi Mrakha, il est cependant, encore trop tôt pour tirer des conclusions après un premier match. Des victoires de l'équipe pourraient attirer plus de clients dans les prochaines semaines.