Чи пройде чемпіонат світу з футболу в Україні? | Une coupe du monde en Ukraine?

Une Coupe du monde organisée en Ukraine ?

La Coupe du monde 2022 arrive à grands pas, mais les prochaines éditions se préparent en coulisses.

L’Ukraine serait sur le point de rejoindre l’Espagne et le Portugal dans une candidature commune pour organiser le Mondial 2030.

C’est une information surprenante, sortie par le journal " le Times ". Alors que depuis longtemps l’Espagne et le Portugal ont exprimé un intérêt pour organiser la Coupe du monde 2030, l’Ukraine se serait jointe à cette candidature.

Validée par le président Volodymyr Zelensky, affirme le Times, cette idée aurait notamment pour but d’utiliser le football comme vecteur de paix et d’espoir.

L’objectif serait de permettre à l’Ukraine d’accueillir les rencontres d’un groupe.

Même s’il est beaucoup trop tôt pour parler de réelle possibilité, l’Europe a, en tout cas, de bonnes chances d’organiser l’événement.

Deux autres candidatures sont dans les starting-blocks : une sud-américaine avec l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay. Une autre candidature, plus étonnante, est portée par la Grèce, l’Égypte et l’Arabie saoudite.

Les chances d’aboutir de cette dernière candidature sont plus minces. En effet, cela impliquerait que la compétition se dispute en hiver. Ce que les ligues européennes ne veulent plus.

Quatre ans après le Mondial nord-américain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tout semble possible.

Les heureux lauréats seront connus en 2024.