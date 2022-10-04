Чи пройде чемпіонат світу з футболу в Україні? | Une coupe du monde en Ukraine?

Чемпіонат світу 2022 року наближається, але наступні випуски вже на підготові. Україна на порозі приєднатися до Іспанії та Португалії у спільній заявці на проведення чемпіонату світу 2030 року.

Це дивовижна інформація, оприлюднена газетою The Times. Хоча Іспанія та Португалія вже давно висловлюють зацікавленість у проведенні Чемпіонату світу з футболу 2030 року, Україна нібито приєдналася до цієї заявки.

За підтвердженням президента Володимира Зеленського, зазначає Times, ця ідея мала б, зокрема, використовувати футбол як засіб миру та надії.

Метою було б дозволити Україні приймати зустрічі групи.

Навіть якщо ще зарано говорити про реальну можливість, Європа в будь-якому випадку має хороші шанси організувати цю подію.

Ще два кандидати в стартових блоках: Уругвай, Аргентина, Чилі та Парагвай. Ще одну, більш дивовижну кандидатуру висувають Греція, Єгипет і Саудівська Аравія.

Шанси на успіх цієї останньої кандидатури менші. Дійсно, це означало б, що змагання відбуватимуться взимку. Чого більше не хочуть європейські ліги.

Через чотири роки після північноамериканського Чемпіонату світу з футболу в США, Канаді та Мексиці все здається можливим.

Щасливчики стануть відомі у 2024 році.