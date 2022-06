Une correspondance exceptionnelle lève le voile sur la vie des paysannes au temps de la Révolution française

Aléas de la gestion d’une grande exploitation, éducation des enfants, relations avec les voisins, les domestiques et ouvriers agricoles ou le curé du village : c’est le quotidien de la ferme et d’une famille au début de la Révolution française que retrace cette paysanne.

À travers cette relation épistolaire, c’est l’histoire de la masse qui est reconstituée au fil des quatre saisons, mais aussi l’histoire de la famille.

"On dit que le mariage entre l’homme et la femme n’est qu’un, mais, moi, je trouve bien différence aujourd’hui. Il est vrai que je peux me promener dans la cour ; mais il y a une différence entre la Cour royale et une cour de fumier" se lamente notamment Angélique Delputte qui est aussi confrontée aux conditions climatiques parfois désastreuses pour les récoltes ou encore au règlement du ferrage.

Pierre-François lui décrit de son côté les jours historiques qui se jouent à Paris en 1789 alors que l’exploitation est encore loin des agitations révolutionnaires.

► Fulgence Delleaux, professeur d’histoire moderne à l’Université de Namur, auteur de Les quatre saisons d’Angélique – Correspondance d’une paysanne pendant la Révolution française, éd. Bayard.