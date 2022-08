Une cornée artificielle à base de cellules de porc permet de retrouver la vue.

Des chercheurs suédois ont développé un implant pour lutter contre la cécité. Conçue à partir de protéine de collagène de peau de porc, cette solution, encore à l’essai, serait moins invasive et aussi efficace que les implants de greffes humaines.

Dans le monde, 12,7 millions de personnes sont dans l'attente du greffe de cornée, du fait d’une cornée défaillante, malade ou abimée, et éviter ainsi la cécité. Du fait de son coût élevé et du manque de donneurs, on estime qu’une personne sur 70 seulement pourra avoir droit à une opération chirurgicale. Mais une nouvelle solution, basée sur un nouveau type d’implant, pourrait voir le jour.