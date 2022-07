Une coque d’isolation autour des immeubles pour améliorer leur performance énergétique

Si des lignes de production industrielles de ce type, n’existent pas encore en Belgique, Thomas Scorier, le président de la confédération nationale de la construction et CEO de TS construct reconnaît que c’est une filière d’avenir : " Arriver avec des caissons préfabriqués, on optimise les temps sur chantier. On optimise aussi le travail en atelier parce qu’il est beaucoup plus précis et plus fin. Et dans de meilleures conditions de travail aussi. On met des machines pour que les ouvriers soient toujours à la bonne hauteur pour travailler. "

Beaucoup trop d’immeubles en Belgique sont des passoires énergétiques et leur isolation s’impose assez rapidement plaide-t-il :

" Il faudrait aujourd’hui tripler voire quadrupler la rénovation des bâtiments si nous voulons atteindre les objectifs européens d’émission de CO2. L’isolation externe est l’une des plus simples parce que dès qu’on touche à l’intérieur on doit toucher à l’installation électrique, aux radiateurs. C’est très compliqué à l’intérieur. "

Un exemple ? Celui de Bruxelles. Sur un parc immobilier de 500.000 logements, Bruxelles compte à peine 2000 logements passifs. En réalité,

85% du parc immobilier belge est vétuste et constitué de " passoires énergétiques ". Résultat, la Belgique a une consommation moyenne de chauffage résidentiel 70% plus élevée que celle de ses voisins européens.