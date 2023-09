Une coopération entre marins et chercheurs pour percer les secrets du plancton océanique.

Toutes les mesures biologiques seront effectuées grâce à des instruments scientifiques "frugaux", plus légers et nettement moins chers que les appareils habituellement utilisés pour ce genre de missions. L'idée, à terme, est de rendre ces instruments accessibles aux voiliers de plaisance et aux navires de commerce afin d'obtenir une cartographie encore plus vaste du plancton océanique.

"Le grand intérêt, ce sera l'accumulation. Ce sera la mémoire de l'océan, un trésor extraordinaire", souligne Colomban de Vargas.

Il veut "mettre en œuvre d'ici 2030 une mesure coopérative, frugale et pérenne de la vie aquatique invisible à l'échelle planétaire permettant de surveiller la santé de l'océan et des eaux douces".

Une meilleure connaissance de la diversité biologique du plancton permettra notamment d'affiner les prévisions quant à l'évolution du réchauffement climatique.

"On sait que c'est une faiblesse des modèles climatiques. C'est très simplifié dans la plupart des modèles", souligne ainsi Fabien Lombard, maître de conférence au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). "Savoir comment cet écosystème réagit au réchauffement climatique est très complexe."