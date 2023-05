Une coopération entre des groupements belges, néerlandais et allemands pour lutter contre les nuisances sonores générées par des motos

Des associations néerlandaises, allemandes et belges se mobilisent ensemble contre la pollution sonore due aux motos. Elles organisaient un rassemblement dimanche sur le site des trois bornes, là où se rejoignent les frontières des trois pays.

Ce premier événement international n’a pas attiré la grande foule. On ne comptait qu’une vingtaine de participants. Ils espèrent en tout cas, en lançant une coopération européenne, amener les autorités à agir.

Parmi les groupements représentés, il y avait notamment SOSS Vallées (SOSS pour "Save Our Silence and Security") créé par des riverains de la Vallée de Lienne et rejoint depuis par des habitants d’autres vallées.