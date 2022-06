Une convention entre la Province et les gens du voyage pour l’occupation du parking du Bois des Rêves

Cela formalise les choses, c’est écrit et c’est un contrat, qui doit donc être respecté par les deux parties

Avec cette convention, qui prévoit notamment une durée d’occupation maximale de deux mois chaque hiver, un nombre limité de caravanes et toute une série de règles à respecter (gestion des déchets, demande à Ores pour l’électricité…), tout le monde y gagnerait donc. La Province, comme les gens du voyage et même les riverains. "C’est important qu’il y ait des choses bien fixées, ça nous protège mais ça les protège aussi. Il y a une convention précaire qui est passée. Il y a des choses à respecter et, si elles ne le sont pas, on peut revoir l’occupation. Cela formalise les choses, c’est écrit et c’est un contrat, qui doit donc être respecté par les deux parties", insiste la députée provinciale.