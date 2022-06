Договір про тимчасове житло в Брюссельському регіоні | Une convention d’hébergement temporaire en région bruxelloise

Як українець під тимчасовою охороною, як і будь-який інший громадянин, ви можете використати короткострокову оренду (тобто більше шести місяців і максимум три роки) для оформлення проживання у житло.

Однак деякі ситуації не дозволяють використовувати цей документ. Наприклад, якщо приміщення, яке ви орендуєте, не має окремого входу, кухні та ванної кімнати; або якщо це, наприклад, офісне приміщення, яке зараз використовується як тимчасове житло.

Щоб забезпечити основу для заселення цього житла, Брюссельський регіон надає угоду про тимчасове житло. Цей документ прояснює речі. Зокрема, він регулює виплату будь-якої компенсації (відповідно до зборів), що становить 150 євро за дорослого (старше 18 років) і 50 євро за неповнолітнього (до 18 років), за бажанням господаря. Зверніть увагу, що договір про тимчасове житло не підпадає під дію законодавства про оренду.

Договір про тимчасове проживання заохочується на тривалий термін, тобто на період від 1 місяця до 18 місяців максимум.

Завантажте документ

Договір тимчасового проживання на більш короткий термін також можливий за бажанням приймаючого.

Завантажте документ

Ви також можете домовитися про спільне проживання з приймаючою сім'єю.

Цей документ призначений для підтримки спільного проживання. Він пропонує неповний перелік тем для спільного обговорення, щоб не було непорозумінь щодо щоденних звичок та використання.

Ці документи доступні 5 мовами (французькою та голландською, а також українською та англійською)

En tant qu’ Ukrainien bénéficiaire de protection temporaire, comme n’importe quel citoyen, vous pouvez utiliser un bail de courte durée (c’est-à-dire plus de six mois et maximum trois ans) pour formaliser l’occupation d’un logement.

Toutefois, certaines situations ne permettent pas d’utiliser ce document. Par exemple si l’espace que vous louez n’a ni entrée séparée, ni cuisine et salle de bain privatives ; ou si il s’agit par exemple d’espaces de bureaux utilisés actuellement en hébergements temporaires.

Pour proposer un cadre à l’occupation de ces hébergements, la Région bruxelloise met à disposition une convention d’hébergement temporaire. Ce document précise les choses. Il règle notamment le paiement d’une éventuelle indemnité (correspondant aux charges) plafonnée à 150 € par adulte (+ de 18 ans) et à 50 € par mineur (- de 18 ans), libre d’être demandée ou non par l’hébergeur. Attention, la convention d’hébergement temporaire n’est pas soumise à la loi sur le bail.

La convention d’hébergement temporaire est encouragée sur le long terme, soit d’une durée de 1 mois à 18 mois maximum.

La convention d’hébergement temporaire pour une durée plus courte est également possible à la demande de l’hébergé.

Vous pouvez aussi vous mettre d’accord sur une charte de cohabitation avec votre famille d’accueil.

Ce document a pour but de soutenir la cohabitation. Il offre une liste non exhaustive de thèmes à aborder ensemble afin qu’il n’y ait pas de malentendus sur les habitudes et les usages au quotidien.

Ces documents sont disponibles en 5 langues (français et néerlandais mais aussi ukrainien et anglais) Tous les documents ici