Une mesure qui devrait diminuer la pollution sauvage chez nos voisins et qui a déjà fait ses preuves en Allemagne. En Belgique, le débat continue depuis plusieurs années. La Région wallonne débourse 85 millions d’euros chaque année pour ramasser les détritus et les dépôts sauvages. Donner de la valeur à ces objets (canettes et bouteilles en plastique) permettrait d’économiser énormément d’argent tout en bénéficiant à l’environnement.

Certaines communes de Wallonie ont d’ailleurs déjà mis en place un système de récompense en échange de déchets ramenés, à quand un système global en Belgique ?