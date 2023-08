Une conférence de presse expliquée aux enfants

La rentrée, ce n’est pas seulement dans les écoles ! La RTBF vient de faire sa conférence de presse de rentrée. Mais qu’est-ce que c’est ?

La conférence de presse de rentrée, c’est le grand rendez-vous annuel où la RTBF présente ses nouveautés aux autres médias. Les journalistes de ces médias écoutent, prennent des notes et posent des questions. Ils relaieront ensuite l’info dans leur media. Alors quoi de neuf ?

Cette année encore, la RTBF proposera des programmes pour tous les publics. Et on ne vous a pas oubliés : les Niouzz vous réservent plein de nouveautés !

Premier grand changement : OUFtivi devient Auvio kids TV. Mais ce n’est pas tout : Prezy vous parlera du climat dans une toute nouvelle capsule qui s’appelle " Dis le therm ". On vous prépare un podcast sur les élections (vos parents voteront cinq fois l’année prochaine !)

Et bien sûr, Luana, Max et Prezy seront présents chaque jour dans les Niouzz, sur instagram et sur YouTube, pour vous aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit.