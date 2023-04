Une conduite d’eau qui explose, des maisons inhabitables… A Uccle, Chaussée de Drogenbos, c’est un chantier dont on n’est pas près de voir la fin

Face à cette situation, le 5 avril, Anne reçoit tout de même des nouvelles positives de son assurance : " Il semblerait que mon assurance bâtiment puisse prendre en charge les frais de sécurisation, de stabilisation et de réparation du bâtiment. Et également les frais de relogement jusqu’à la fin des travaux de mon bâtiment qui vont durer entre un mois et deux mois… "

Finalement, les travaux prévus devraient durer au moins trois mois. Le relogement d’Anne et de sa famille est prévu à l’hôtel jusqu’au 28 avril (via la société d’assurance) … Et pour la suite, on ne sait pas encore.

En attendant, aujourd’hui, il semble que la fuite traquée devant le n°68 ait été finalement détectée dix maisons plus loin… Comble de l’histoire : les gros travaux qui ont rendu la maison d’Anne inhabitable étaient donc peut-être au final tout simplement inutiles. En tout cas, voilà sans doute un chantier dont on n’a pas fini de parler.