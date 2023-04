Une conciergerie sociale bientôt accessible aux habitants de plusieurs quartiers défavorisés de Liège

Réparer une lampe, faire les courses, nettoyer la terrasse... A Liège, ce genre de petit service sera bientôt accessible aux habitants de plusieurs quartiers défavorisés grâce à une conciergerie sociale.

Ce projet, porté par la régie de quartiers de Liège, vise à employer sur base volontaire des habitants des quartiers de Droixhe, Sainte-Marguerite et Saint-Léonard. 46 personnes seront engagées. Grâce à une formation, elles pourront offrir des services utiles aux habitants de leur quartier.

Offrir des services utiles

Dans la conciergerie sociale, les travailleurs développeront des services utiles au quartier en fonction de leurs compétences propres. "Ça pourrait être par exemple un concierge social qui serait habilité à faire des transports de colis à destination de la population qui n'est pas en capacité de se déplacer" explique Elodie Gerkens, responsable de la régie de quartiers de Liège, "des petits travaux de nettoyage qu'il est impossible de faire pour des questions de santé, pouvoir remplacer une ampoule, changer un mécanisme qui ne va plus sur une porte, ça pourrait être faire des petits travaux de peinture et des petits choses comme ça qui ne sont pas conséquentes, on reste dans les petits travaux."

Favoriser le vivre ensemble et prévenir les incivilités

Relais dans leur quartier, les travailleurs et les travailleuses de la conciergerie sociale favoriseront aussi le vivre ensemble et pourront aider à prévenir les incivilités: "On peut envisager le fait que ces concierges sociaux deviennent un petit peu la main et l'oreille du quartier et puissent effectivement rendre des services utiles en tenant compte de leur environnement."

La "conciergerie sociale" de Liège s'inscrit dans un projet plus large baptisé "Territoires zéro chômeur de longue durée". Financé par la Région wallonne et l'Europe, il vise à créer 750 emplois en Wallonie, dont plus de 300 en région liégeoise.