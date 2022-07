Une compilation exceptionnelle de classiques des années 80

Ces musiciens ont enregistré en une seule prise un enchainement de classiques des années 80.

Martin Miller est un musicien qui nous vient de Leipzig en Allemagne. Avec de nombreux amis musiciens, il réalise régulièrement des medleys dont la particularité est qu'ils sont enregistrés en une seule prise. On leur doit notamment des compilations plutôt épiques de Pink Floyd, Police, Toto, Deep Purple, Queen et Genesis.

Un pari un peu fou mais dont le résultat est clairement à la hauteur des attentes comme en attestent les nombreux commentaires élogieux reçus par les musiciens sur Youtube.

Il y a quelques jours, ils se sont attaqués avec brio à quelques uns des plus grands classiques des années 80 dont on vous laisse apprécier la liste ci-dessous:

1. Livin' on a Prayer - Bon Jovi

2. Billie Jean - Michael Jackson

3. Here I Go Again - Whitesnake

4. Careless Whisper - George Michael

5. Rebell Yell - Billy Idol

6. With or Without You - U2

Un medley à découvrir ci-dessous: