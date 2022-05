Alors que la semaine passée, on vous présentait ces parents qui emmènent leurs enfants à des concerts de metal, on découvre aujourd’hui que l’émission The Voice fait aussi la part belle au metal !

Que cela soit en Finlande, en Espagne, en Bulgarie, en Roumanie, en Mongolie, et même chez nous pour The Voice en Flandres, l’émission – en général orientée sur des genres plus populaires – nous a déjà offert quelques perles autour de ce genre plus "extrême" qu’est le metal.