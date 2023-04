Une compagnie aérienne américaine refuse l’accès en cabine à un violoncelle, faisant fi de la réglementation en vigueur

Le 5 avril dernier, le couple devait prendre deux avions, un Airbus les menant de Palm Springs et Dallas au Texas et un Boeing 737 de Dallas à Washington. Pour ces deux trajets, le couple avait acheté une place supplémentaire en cabine pour que leur précieux instrument voyage en toute sécurité. Si le premier trajet à bord de l’Airbus s’est déroulé sans aucun souci, le couple s’est vu refuser, à leur plus grand étonnement, l’accès de la cabine pour leur violoncelle lors du second vol.

Comment la même compagnie aérienne peut-elle accepter l’instrument sur un vol et le refuser dans l’autre ? Pour la compagnie, il s’agit d’un souci de taille : s’il est possible de voyager avec un instrument volumineux dans un Airbus, ce n’est pas le cas dans un Boeing 737, a argumenté American Airlines, qui a obligé les deux passagers à mettre leur précieux violoncelle en soute.

Pourtant, les règles édictées par le ministère des Transports américain sont claires sur ce point : depuis 2015, les compagnies aériennes doivent accepter le transport des instruments en cabine.