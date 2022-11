Une commission citoyenne pour décider du sort du personnage du Sauvage de la Ducasse d’Ath

Depuis 2019, plusieurs plaintes ont été déposées auprès d’UNIA (le centre interfédéral pour l’égalité des chances), la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’UNESCO. Les autorités communales ont entrepris une série de démarches d’échanges et de sensibilisation. En mars 2022, le site internet www.forumsauvageath.be a été mis en ligne pour informer le grand public de la problématique et de le tenir au courant des différentes actions entreprises.