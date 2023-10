Une comédie musicale autour du Live Aid avec des chansons de Queen, Elton John, Bob Dylan, etc.

Le concert de charité Live Aid, qui a fait date en 1985, a été transformé en comédie musicale. Intitulé Just for One Day, le spectacle rassemble des chansons de Queen, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney et d'autres encore. La première aura lieu l'année prochaine à l'Old Vic de Londres.

Dans une nouvelle interview, l'organisateur du premier Live Aid, Bob Geldof, a expliqué que le show est "basé sur des témoignages réels de la journée" et qu'il donnera la parole à "de vraies personnes qui racontent leur histoire". Il ne s'agira donc pas d'un simple juke-box, mais plutôt d'un nouveau récit destiné à inspirer une nouvelle génération d'amateurs de musique rock.

Parmi les autres artistes dont les chansons sont incluses, citons : David Bowie, The Who, U2, The Police, The Pretenders, The Cars, Status Quo, Paul Weller, Sade, The Boomtown Rats, Bryan Adams, Diana Ross et Ultravox.

"Il ne s'agit pas d'un hommage", a déclaré Geldof à la BBC. "Je n'ai rien à voir avec cela. Il n'y a donc pas de personne déguisée en Freddie et portant une moustache de merde. Ce sont les chansons qui mènent la danse".

Just For One Day a été conçu par John O'Farrell et Luke Sheppard, qui ont demandé à Geldof l'autorisation de produire la comédie musicale. Geldof, à son tour, a accepté de participer à des ateliers et est tombé amoureux de la vision du duo. "Nous avons été époustouflés... Je dois dire qu'il n'y avait pas un œil sec dans la salle", a déclaré Geldof.

À l'instar du Live Aid original, Just for One Day tentera également de rendre le monde meilleur, 10% des recettes des billets étant reversés au Band Aid Charitable Trust de Geldof. Pour lui, cependant, la perspective la plus excitante de la comédie musicale est l'opportunité d'allumer une nouvelle flamme d'activisme dans le cœur de son public.

"L'argent du Band Aid, c'est bien, mais ce n'est pas la question", a-t-il déclaré. "Si l'individu comprend que la réponse n'est pas de souffler dans le vent, que la réponse est de se bouger le cul, alors honnêtement, c’est là que ça se passe personnellement pour moi".

La première de Just for One Day aura lieu à l'Old Vic de Londres le 26 janvier et se poursuivra jusqu'au 30 mars. Les billets seront mis en vente pour le grand public le vendredi 6 octobre, à 8h00 ET, et peuvent être achetés sur le site web de l'Old Vic.

En juillet dernier, Brian May, le guitariste de Queen, a partagé quelques images rares des répétitions du concert historique donné par le groupe britannique dans le cadre du Live Aid le 13 juillet 1985 au Stade de Wembley à Londres. D’après ses déclarations, l’artiste n’avait pas connaissance de l’existence de ces images. May a partagé ce document dans le cadre d’une interview qu’il a accordé à la BBC à l’occasion du 50e anniversaire de cette série de concerts historiques.